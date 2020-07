“No me intimidan con gritos y sombrerazos”, advierte Barbosa a taxis piratas de Antorcha Campesina

Por Alejandra Olivera

El gobernador Miguel Barbosa Huerta aseveró que terminará con las concesiones piratas del transporte público, incluyendo las que Antorcha Campesina tiene en la entidad, pues dijo que él no se intimida con los “gritos y sombrerazos” de la agrupación.

“Piensan que presionando al gobernador va a ceder, no, conmigo se equivocan ya vengo muy corridito para que alguien me presione con gritos y sombrerazos”, advirtió.

Lo anterior, tras el enfrentamiento entre taxistas piratas y la agrupación que se pelean la zona de la Vía Atlixcayotl y Periférico Ecológico, acto que calificó como inaceptable y muestra de que las deformaciones en el transporte público siguen siendo una realidad en Puebla.

Por ello, sostuvo que su gobierno no será uno más que permita la operación de unidades piratas que de manera impune permita que los supuestos transportistas se comporten de manera ilegal, por lo que “se va a acabar”.

Añadió que el enfrentamiento ocurrido el jueves pasado, prendió “un foco rojo” y afirmó que ya hay una investigación sobre estos transportistas piratas.

En ese sentido, señaló que, a diferencia de anteriores gobiernos, su administración no permitirá la operación de las concesiones piratas de Antorcha Campesina.

“Mi gobierno no será otro gobierno más donde se solapó todo, a mí nadie me toca la puerta de mi oficina para venirme a plantear el tema de una concesión, ni de una ruta, nadie me viene a plantear cosas para compensar políticamente a un líder, a una organización y no voy a dejar que mi gobierno se manche, vamos a limpiar esto”, sentenció.

En ese contexto, señaló que la negativa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para que Antorcha Campesina lograra su registro como partido político es determinación de los magistrados, pues sostuvo que como gobernador nada tiene que ver con los órganos electorales.

