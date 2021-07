“No mentir, no robar… No matar”, Arzobispo cambia frase de AMLO

Por Vera Fernández

El arzobispo de Puebla, Víctor Sánchez Espinosa, alertó sobre las variantes de Covid-19 que se han registrado en el país, por lo que hizo un llamado a reforzar los protocolos sanitarios; además lamentó que la tercera ola de contagios sea una realidad.

Durante misa dominical en la Catedral, el representante de la grey católica también retomó las palabras del presidente Andrés Manuel López Obrador y pidió “no mentir, no robar y no matar”, al referir que los índices de violencia han incrementado.

Foto: Arquidiócesis de Puebla.

Como parte de la homilía, indicó que en México se han presentado múltiples casos de la variante Delta, proveniente de India, así como otras cepas del virus, las cuales -dijo- tienen mayor facilidad de propagación.

En ese sentido, señaló que incluso en Puebla podría haber casos de las variantes, por lo que exhortó a los fieles católicos a no confiarse ni relajar las medidas de cuidado, ya que es importante protegerse ante el tercer repunte de contagios.

También lee: Arzobispo pide reforzar medidas sanitarias ante tercera ola de Covid en Puebla

Aunado a ello, Monseñor Sánchez Espinosa condenó los hechos de violencia e inseguridad que se han registrado en distintas partes del país, pues las estadísticas reportan alrededor de 100 muertos diariamente a manos del crimen organizado.

“Yo escucho y todos hemos escuchado al señor presidente de la República que dice, lo cito con mucho respeto: no robar, no mentir y yo añadiría no matar. Por tanta inseguridad y violencia que estamos viviendo”, comentó el obispo.

Te recomendamos