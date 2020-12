Ningún Cabildo puede arrestar por no usar cubrebocas

Por Alejandra Olivera

El gobernador Miguel Barbosa Huerta señaló que un Cabildo no tendría atribuciones para establecer arrestos para impulsar el uso de cubrebocas como lo hizo el ayuntamiento de Tehuacán recientemente.

En su habitual conferencia de prensa, el titular del Ejecutivo admitió que desconoce las medidas aprobadas por el Cabildo de Tehuacán que determinó que las personas que no utilicen cubrebocas o algo similar serán enviados al juzgado calificador quien aplicaría amonestaciones y en caso de reincidencia podrá sancionar con multa, arresto o servicio comunitario.

No obstante, Barbosa Huerta dijo esperar que no se hayan sobrepasado de sus funciones, pues señaló que un Cabildo no puede aprobar arrestos para quienes ni usen cubrebocas, por lo que pidió a la Consejería Jurídica una ficha informativa sobre la medida que ha causado inconformidad entre los habitantes de Tehuacán.

Según lo aprobado por regidores de Tehuacán a partir del 7 de diciembre los ciudadanos podrán ser sujetos a amonestaciones por no portar cubrebocas, pues las autoridades municipales consideran que hay un incremento en el número de contagios de Covid-19.

Hasta ahora en dicho municipio, la Secretaría de Salud estatal registra mil 322 contagios y 334 defunciones por coronavirus.

