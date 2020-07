¿No sabes qué ver? Estos son los 10 estrenos más exitosos de Netflix

Por Redacción

Netflix reveló el top 10 de sus películas originales estrenadas en la plataforma en términos de éxito.

Liderando la lista se encuentra ‘Extraction‘, una de las últimas producciones de Netflix, protagonizada por Chris Hemsworth, se trata de la película original más exitosa de la plataforma, seguida de cerca por ‘Bird Box‘ en segundo lugar.

La lista está acomodada de acuerdo a la cantidad total de vistas entre los usuarios de la plataforma.

Durante mucho tiempo, Netflix ha procurado mantener sus cifras alejadas del conocimiento público, así que este es un primer vistazo sobre los números de su contenido.

Netflix Top 10 en visualizaciones:

1. Extraction: 99 millones

2. Bird Box: 89 millones

3. Spenser Confidential: 85 millones

4. 6 Underground: 83 millones

5. Murder Mystery: 73 millones

6. The Irishman: 64.2 millones

7. Triple Frontier: 63 millones

8. The Wrong Missy: 59 millones

9. The Platform: 56.2 millones

10. The Perfect Date: 48 millones

