“No son los tiempos, hay que enfocarse en el trabajo”: Rivera sobre 2024

“Agradezco que me vean como competidor, como un adversario a vencer en una responsabilidad tan noble y tan grande como lo es gobernar el estado, aún cuando no he dicho algo al respecto”, declaró el presidente municipal de Puebla, Eduardo Rivera Pérez, como respuesta al senador Alejandro Armenta.

El lunes, el morenista señaló que le gustaría debatir con el alcalde, rumbo a las elecciones del 2024, a lo que el edil respondió que no son los tiempos políticos e hizo un llamado a todos los actores, para enfocarse en su trabajo.

Rivera Pérez consideró que tanto diputados federales como senadores por Puebla, deberían estar trabajando en la búsqueda de cómo bajar más recursos no solo para la capital, sino para todos los municipios.

“Ni siquiera he hecho un pronunciamiento de cómo y en qué voy a participar para 2024, creo que ahorita todos los actores debiéramos enfocarnos en nuestra responsabilidad, yo lo estoy haciendo”, dijo el alcalde.

#Puebla @eduardorivera01 llama a los actores políticos para enfocarse en su trabajo, “veo que hay muchos encampañados y desesperados”, dijo como respuesta a las declaraciones del senador Alejandro Armenta, quien aseguró que en un debate con el edil rumbo al 2024, le ganaba 🎙 pic.twitter.com/oTe9cR44do — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) January 17, 2023

Agregó que cuando lleguen los tiempos políticos, y los pronunciamientos; “mejor échennos la mano para bajar recursos porque del Gobierno Federal no hemos recibido ni un solo peso adicional, no se ha rescatado el Fortaseg, el Fondo de Pavimentación, el Fondo Metropolitano, los municipios hacemos obras con nuestros propios recursos”.

Eduardo Rivera hizo hincapié en que en este momento, se debe trabajar para que Puebla tenga estabilidad política.

Por Ozair Viveros

Editora: Brenda Balderas

