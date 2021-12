“No son muchos los casos” de Ómicron en México: AMLO

Hasta el momento “no son muchos los casos” detectados de la variante Ómicron del Covid-19 en México, consideró el presidente Andrés Manuel López Obrador.

En la conferencia desde Palacio Nacional, destacó que no hay un incremento en los contagios de coronavirus en el país, además que la ocupación hospitalaria registra niveles bajos en comparación con el año pasado.

Te puede interesar: Puebla cuenta con estrategia frente a Ómicron, afirma Salud

“Esta nueva variante (ómicron), ya se ha registrado en México, no mucho, no son muchos los casos. Lo que tenemos de información es que no han aumentado los contagios y lo más importante es que no se han incremento los fallecimientos, eso no quiere decir que pueda darse una situación especial pero, toco madera. Hasta ahora no hemos tenido problema”, dijo.

“Nada más para que la gente lo sepa de manera muy general: no hay aumento y la ocupación en camas generales es muy baja, afortunadamente de 13 por ciento y en terapia intensiva con ventilador, 11 por ciento”, concluyó.

Por Redacción

Foto: Captura de Pantalla

Editora: Brenda Balderas

Te recomendamos