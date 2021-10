¡No te lo pierdas! Inauguran primer Festival del Globo en Puebla

Por Érika González

El cielo del valle de Atlixco se cubrió con al menos 25 globos aerostáticos este 2 de octubre, dando inicio al Primer Festival del Globo Puebla que se desarroll en el municipio.

⭕️ El Primer Festival del Globo Puebla se lleva a cabo este 2 y 3 de octubre en Tenextepec Atlixco pic.twitter.com/xpQAJPdQ4G — Oro Noticias (@OroNoticiasPue) October 2, 2021

Alrededor de las 06:30 am de este sábado se comenzaron a inflar los globos y poco antes de las 07:00 am se elevaron los primeros con tripulación que adquirió su viaje con anticipación. Cerca de las 09:00 am se agotaron los boletos para el día de hoy.

Más tarde, el Director de la Asociación de Centros Comerciales de Puebla, Andrés de la Luz, la Presidenta de la CANIRAC, Olga Méndez Juárez y la secretaria de Turismo, Martha Ornelas, realizaron la inauguración del evento, con que se pretende recaudar 25 millones de pesos.

Foto: Érika González

Además del espectáculo de los globos, durante el día se presentaron números circenses, musicales, bandas musicales, aeródromo, pabellón gastronómico y de pueblos mágicos, además del ascenso de globos al crepúsculo y el encendido de dragones.

