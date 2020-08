“No tener miedo a la pandemia pero ser responsables”, exhorta Arquidiócesis ante reapertura de templos

Por Vera Fernández

A un día de la reapertura de iglesias y templos católicos en Puebla, el obispo auxiliar, Tomás López Durán, recordó a la feligresía cuáles son protocolos y medidas sanitarias que deben cumplirse ante la reanudación de misas presenciales.

Al oficiar la ceremonia eucarística de este domingo en la Catedral, Monseñor López Durán señaló que el regreso programado para este lunes 10 de agosto deberá ser prudente, gradual y responsable, por lo que sólo se permitirá la participación del 25 por ciento de fieles en cada templo.

Subrayó que las personas de la tercera edad y que formen parte de grupos vulnerables no podrán asistir a las celebraciones religiosas, por lo que deberán seguir las mismas a través de televisión y redes sociales.

Asimismo, mencionó que los sacerdotes y párrocos que sean adultos mayores o integren alguna población de riesgo, tienen permitido posponer la reapertura de sus iglesias y retomar actividades cuando lo consideren prudente.

Remarcó que, obedeciendo a las indicaciones del arzobispo Víctor Sánchez Espinosa, las fiestas patronales no podrán realizarse de forma multitudinaria, por lo que éstas deberán ser transmitidas por medio de medios digitales y con un número reducido de fieles al interior de los templos.

El obispo Tomás López hizo un llamado a los poblanos a no tener miedo y no perder la fe ante la pandemia por Covid-19, al referir que Dios no deja solos a sus creyentes y que toda la comunidad católica debe involucrarse en sus mandatos.

