No tengo actitudes mezquinas, responde Armenta a Mier

“Siempre he respetado la ley y no tengo actitudes mezquinas”, respondió el senador Alejandro Armenta Mier sobre la denuncia penal que interpuso en su contra el diputado federal de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Ignacio Mier Velazco.



A través de su cuenta de Twitter, el legislador poblano fustigó el proceso legal que emprendió su primo y compañero de partido, quien denunció a varios actores políticos de Puebla ante la Fiscalía General de la República (FGR).



En un breve mensaje publicado en su cuenta de Twitter, aseguró que desde el Senado de la República se ha dedicado a trabajar por los poblanos, por lo que su compromiso es seguir dando resultados en favor del proyecto de la Cuarta Transformación.



En ese sentido, reprobó que el coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, busque dividir la unidad del partido obradorista a través de ataques y actitudes mezquinas.



A la par, negó ser partícipe de los delitos de revelación de secretos y tráfico de influencias, denuncias que interpuso Mier Velazco luego de que se hizo pública la investigación en su contra por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito.



“Yo me dedico a trabajar por las y los poblanos desde el Senado de la República. Mi compromiso es dar resultados en favor de la 4T, ésa es mi respuesta a los ataques que dividen y no abonan a la unidad de nuestro partido. De mi parte siempre he respetado la ley y no tengo actitudes mezquinas, niego categóricamente cualquier delito que se me quiera imputar”, escribió Armenta Mier.



Fue este lunes cuando ‘Nacho’ Mier anunció la presentación de denuncias contra el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, el fiscal general del estado, Gilberto Higuera Bernal, el extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto y el senador Alejandro Armenta.

Por: Vera Fernández

Editor: Guillermo Pérez Leal

Te recomendamos