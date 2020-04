No utilizó cubrebocas porque no me lo recomienda Hugo: AMLO

Por Redacción

El presidente López Obrador no usa cubrebocas como medida para prevenir contagios de Covid-19 porque el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, no se lo recomienda.

“No me pongo cubrebocas porque no me lo recomienda Hugo, le pregunté y él ya tiene una explicación sobre eso, pídansela. Entonces yo le hago caso”, dijo el presidente.

Cabe destacar que el subsecretario López-Gatell aseguró que la evidencia científica no es concluyente respecto al uso de cubrebocas para prevenir un contagio de Covid-19.

Sin embargo, aunque apoyó esta medida en las entidades del país, dijo que su mal uso podría provocar un mal procedimiento de eliminación de residuos,

Con información de El Universal.