Norma Lucía Piña abrirá un camino en favor de las mujeres

Este lunes la ministra Norma Lucía Piña fue elegida como la primera presidenta en 200 años de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

La ahora presidenta de la SCJN, señaló que se “rompe un techo de cristal” para las mujeres, ya que es la primera vez que se colocan al centro, por lo que asumirá el cargo con la máxima responsabilidad.

En entrevista para Oro Noticias de 6 a 9 con Patricia Estrada, José Juan Anzures Gurría, abogado constitucionalista, comentó que Norma Lucía Piña tendrá repercusiones positivas en el Poder Judicial.

Esto, no solo porque abre el camino para las mujeres en lo judicial, sino también por sus resoluciones progresistas liberales en beneficio de las mujeres.



En cuanto a la no felicitación del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, a Lucía Piña, el abogado constitucionalista indicó que no solo es división de poderes, también colaboración de poderes, ya que será quien personifique el Poder Judicial de la Federación.

El experto estimó que sea un poder independiente, autónomo y contrapeso del Ejecutivo y Legislativo.

Por: Redacción

Editor: Guillermo Leal