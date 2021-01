Noroña se niega a asistir a Asamblea de Venezuela por uso obligatorio de cubrebocas

Debido a la instrucción de utilizar cubrebocas durante la nueva Asamblea Nacional de Venezuela como parte del protocolo sanitario, diputado del PT, Gerardo Fernández Noroña se negó esta mañana a asistir a dicha ceremonia.

Como presidente del Grupo de Amistad México-Venezuela de la Cámara de Diputados, el legislador del Partido del Trabajo fue invitado a la sesión de instalación de la Asamblea Nacional para el periodo 2021-2026 y con ese fin arribó ayer en viaje oficial a la ciudad de Caracas.

Sin embargo, prefirió no acudir y reafirmó su negativa a utilizar cubrebocas.

Noroña aseguró que no usará algo que no sirve para evitar el contagio y da una falsa sensación de seguridad, e incluso anunció que dejará de viajar un tiempo para evitarlo.

Resuelto: no fue un viaje en vano. Pero ello no implica hacer concesiones en mis convicciones. Para eso sirvió el viaje a Venezuela. Los apoyé viniendo, y no acudiré a la instalación de la Asamblea Nacional, por no usar el cubrebocas.