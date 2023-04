Ebrard muestra músculo político durante mitin en Puebla

El canciller Marcelo Ebrard visitó por primera vez la entidad poblana luego de la conformación de “Puebla con Marcelo sí“, un grupo que apoya sus aspiraciones presidenciales, en donde afirmó que “ya ganó” la encuesta que aplicará el partido Morena en septiembre para elegir al candidato presidencial.

Durante su mensaje, el aspirante a la candidatura presidencial de Morena agradeció el apoyo recibido en Puebla, en donde se concentraron más de 5 mil personas en el Centro Expositor.

Relató que cuando inició su carrera, recorrió la Sierra Norte en donde vio cómo había población que no tenía suficientes recursos para comer, por lo que dijo estar comprometido con cambiar esta situación y terminar el trabajo iniciado por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

#Puebla "Vamos ganando la encuesta", afirma el canciller @m_ebrard y agradece a Puebla por el apoyo mostrado.



Vía @lupjmendez pic.twitter.com/aq2NV5VUS2 — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) April 15, 2023

“Yo empecé aquí en Puebla, en la Sierra en 1965, por eso significa mucho porque aquí es donde empecé a trabajar en la Sierra, para ver la enorme pobreza de México, el sufrimiento de la gente, que se murió porque no tiene medicina, que no llegan a tiempo los servicios médicos, yo todo eso lo vi aquí,

imagínense si no me voy a comprometer que con su apoyo, lo cambiemos para siempre y terminemos el trabajo que está haciendo el presidente Andrés Manuel López Obrador“, dijo Ebrard.

Además, señaló que impulsará apoyos para las mujeres que cuiden a menores de edad y adultos mayores, porque debe ser un trabajo remunerado. Se pronunció a favor de continuar con el apoyo a jóvenes y menores que estudian.

“Quiero que tengan la certeza, la certidumbre, la seguridad de que nosotros vamos ganando y nunca nos vamos a bajar. Nosotros vamos a ganar la encuesta. Estamos aquí porque queremos, podemos y estamos comprometidos y tenemos mucho que hacer y qué decir”, agregó.

Te puede interesar: Falta de comisionados no afecta labor del INAI: Armenta

El canciller pidió a sus seguidores pintar bardas por su cuenta y no permitir que lo hagan presidentes municipales o gobernantes “como otros”, ya que así mostrarán su presencia “en todas partes”.

Por su parte, el enlace del canciller en Puebla, el diputado federal Juan Carlos Natale recordó que será en septiembre del año en curso cuando Morena aplique la encuesta para elegir al candidato a la presidencia, resultados que respetará el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Por lo anterior, pidió a los asistentes responder a la encuesta con el nombre del secretario de Relaciones Exteriores.

¿Quiénes apoyan a Marcelo Ebrard?

Además del diputado federal Juan Carlos Natale, entre los nombres que destacaron que apoyan al canciller en sus aspiraciones para el 2024 fueron el senador Alejandro Armenta Mier, quien no asistió pero fue nombrado, así como la diputada federal Karla Almazán Burgos Miguel Carrillo, Inés Parra y Emanuel Reyes Carmona.

También nombraron a Felipe Neri Morán Álvarez de la sección 51 del SNTE y Samuel Méndez de Asociación de Transportistas, así como a Norma Pimentel.

Por Guadalupe Juárez

Editora: Brenda Balderas

Te recomendamos