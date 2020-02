Novak Djokovic gana por octava vez el Open de Australia

El tenista serbio Novak Djokovic ha ganado este domingo la final del Abierto de Australia, derrotando al austriaco Dominic Thiem por 6-4, 4-6, 3-6, 6-3 y 6-4, en cuatro horas de batalla. De esta manera vuelve a ser el número 1 del mundo, reemplazando en la cima al tenista español Rafael Nadal.

Con ese triunfo Djokovic logró su octava corona en Melbourne Park, su 78° título profesional en la ATP y 17° Grand Slam.

“Me gustaría comenzar, por supuesto, con una gran felicitación a Novak. Increíble logro y también para todo su equipo. Irreal lo que estás haciendo durante todos estos años. Tú, y también otros dos chicos, creo que llevaron el tenis masculino a un nivel completamente nuevo y estoy muy orgulloso y feliz de poder competir en estos tiempos y en este período del tenis. Hoy me quedé un poco corto, pero espero poder vengarme pronto, muy bien hecho”, dijo Dominic Thiem tras sufrir su tercera derrota en una final de Grand Slam.

“Me gustaría comenzar felicitando a Dominic por su increíble torneo. No iba a ser esta noche, pero fue un partido difícil y estuviste muy cerca de ganarlo. Definitivamente tienes mucho más tiempo en tu carrera, estoy seguro de que obtendrás uno de los trofeos de Grand Slam… ¡Más, más de uno!”, inició su discurso el serbio.

Always a tough ask to speak after a loss but brilliantly done @ThiemDomi.



We can't wait to see you back next year 👋 #AO2020 | #AusOpen pic.twitter.com/N2fOpOdvXk