Nube de polvo del desierto del Sahara llegó al Caribe

Una gigantesca nube de polvo proveniente del desierto del Sahara ha llegado este domingo a la región del Caribe y algunas zonas de centroamérica. Se espera que alcance también algunas zonas de Estados Unidos en la semana.

Autoridades de varios países han advertido a sus ciudadanos sobre posibles riesgos, especialmente a personas con problemas respiratorios. Recomiendan tener a la mano medicamentos contra alergias y afecciones pulmonares.

Por supuesto, la advertencia está especialmente dirigida a los pacientes de asma o personas con otras enfermedades en los tractos respiratorios, e instan que tomen las precauciones necesarias.

El polvo del Sahara puede contener partículas que producen tos seca, dolor de garganta, picazón, ojos llorosos, estornudos y secreción nasal.

La Oficina Meteorológica de Barbados emitió este domingo una advertencia para la región, advirtiendo de la presencia del polvo sahariano a partir de las 18:00 horas (local).

On June 16, 2020, @NOAA's #GOESEast 🛰️ captured this imagery of an expansive #DustPlume from the #Sahara Desert traveling west across the Atlantic. It's expected to reach the #Caribbean later this week, and may even reach parts of the U.S. next week.

More: https://t.co/W7FP26Pkn1 pic.twitter.com/Eq5ZVrlrnY