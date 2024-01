“Nuestros desaparecidos no son boleta de votación”: Colectivo pide respeto a aspirantes

Al quitar el “árbol de la esperanza” en el zócalo de Puebla, el Colectivo Voz de los Desaparecidos en Puebla pidió que en las elecciones, los aspirantes a un cargo político tengan respeto a su lucha y no la ocupen como plataforma política.

“Nuestros desaparecidos no son una boleta de votación”, dijo la fundadora del Colectivo, María Luisa Núñez Barojas, al lamentar que de las 134 fichas de búsqueda que colocaron en diciembre, de ninguna encontraron a las personas reportadas como desaparecidas.

Por tanto, la activista pidió a quienes contienda por un cargo electoral que incluyan en sus planes de trabajo, propuestas y trabajo político a las personas desaparecidas para buscarles y encontrarles.

#Puebla 🗣️📣 Al retirar el árbol de la esperanza en el Zócalo de la capital poblana, el Colectivo @VozdelosDesapa pide que en las elecciones, los aspirantes a un cargo político tengan respeto a su lucha y no la ocupen como plataforma política.



"Nuestros desaparecidos no son una… pic.twitter.com/ktcLxIQX3s — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) January 7, 2024

“Que nuestros desaparecidos no son para catapultarse, no son para sumarse a su campaña política, sí esperamos y exigimos compromisos de todos ellos (aspirantes)”, comentó.

En entrevista posterior, comentó que hasta ahora ningún político se ha acercado con intención de “colgarse del movimiento”, por lo que reiteró su llamado a que no utilicen a los familiares para su actividad política.

En otro tema, reveló que el nuevo titular de la Comisión de Búsqueda, Luis Javier Cervantes Gómez ya les entregó los resultados del diagnóstico que prometió hacer sobre el funcionamiento de la institución, por lo que encontraron posibles manejos inadecuados de los recursos por parte de la ex titular, María del Carmen Carabarín Trujillo.

En este sentido, comentó que espera que Cervantes Gómez aporte lo hallado a la carpeta de investigación que integró la Fiscalía General del Estado (FGE) ante la denuncia por corrupción que hicieron el año pasado contra la excomisionada.

Te puede interesar: Sindicalizados CTM Puebla exigen jornada laboral a 40 horas

Lo anterior, ya que hasta el momento no tienen un avance en las investigaciones, después de que acusaron que la ex titular utilizó recursos para fines personales y no para la búsqueda de las personas reportadas como desaparecidas.

El titular de la Comisión de Búsqueda reconoció en diciembre pasado que, encontraron que hubo subejercicio en los recursos utilizados y anunció que hizo una restructuración de los mismos, así como de la metodología de la búsqueda de las personas.

Núñez Barojas también reprobó el nuevo censo presentado por el gobierno federal y lamentó que se hayan disminuido las cifras sin tener certeza del paradero de miles de personas.

Por Guadalupe Juárez

Editora: Brenda Balderas

Te recomendamos