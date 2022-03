A la vista, nueva fractura en bancada del PAN por Juntas Auxiliares

La propuesta para desaparecer cinco juntas auxiliares del municipio de Puebla provocará una nueva fractura al interior de la bancada del Partido Acción Nacional (PAN) en el Congreso del Estado, tal como sucedió con el cobro del Derecho de Alumbrado Público (DAP).



El exhorto impulsado por el coordinador del grupo parlamentario, Eduardo Alcántara Montiel, fue refutado por sus compañeros Mónica Rodríguez Della Vecchia y Rafael Micalco Méndez, quienes están en desacuerdo con el procedimiento.



El primero en pronunciarse en contra fue Micalco Méndez, quien consideró que en lugar de suprimir a La Libertad, San Felipe Hueyotlipan, San Baltazar Campeche, Ignacio Romero Vargas e Ignacio Zaragoza, se les debería dotar de mayores facultades y recursos públicos.



En ese sentido, indicó que las figuras administrativas deberían fortalecerse para facilitar el trabajo de los ediles auxiliares, quienes –dijo– fueron electos por el voto popular y por ende, cuentan con legitimidad para mantenerse.



“Lo más viable pudiera ser, en lugar de desaparecerlas, fortalecerlas. La Ley Orgánica Municipal nos refiere un porcentaje para las juntas auxiliares, ¿por qué no aumentarlo? ¿Por qué no aumentar la comunicación? ¿Por qué no dotarlos de mayor tecnología?”, comentó.



Piden consulta a habitantes de juntas auxiliares



Por su parte la legisladora panista, Mónica Rodríguez, opinó que la propuesta de Alcántara Montiel no debería ser tomada a la ligera, ya que se trata de un tema delicado que tiene que ir acompañado de soluciones y alcances.



En entrevista con Oro Noticias, consideró viable realizar una consulta a los ciudadanos que habitan en las cinco juntas auxiliares del municipio, con el objetivo de conocer su opinión y si resultaría viable su desaparición.



“Todos sabemos que las juntas auxiliares son donde la gente se siente representada, y me parece que hay que hacer una consulta con las cinco juntas en cuestión. Yo lo que veo en la propuesta es que se suprimen, pero no veo la solución”, dijo.



Alcántara se mantiene



Por su parte el líder del grupo legislativo del PAN, Eduardo Alcántara, se mantiene firme en impulsar la desaparición de La Libertad, San Felipe Hueyotlipan, San Baltazar Campeche, Ignacio Romero Vargas e Ignacio Zaragoza.



Su postura también fue respaldada por el alcalde Eduardo Rivera Pérez, quien en días pasados le dio el “visto bueno” al Punto de Acuerdo, al argumentar que los órganos desconcentrados no cumplen con las funciones que deberían.



Por: Vera Fernández

Editor: Guillermo Pérez Leal

