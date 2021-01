Nueva York confirma primer caso de nueva cepa de Covid-19

El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, confirmó este lunes la presencia de la nueva cepa británica del coronavirus en la región, que fue detectada en un residente del condado de Saratoga, en la zona central del estado.

“El laboratorio de Wadsworth ha confirmado el primer caso de la variante del Reino Unido (B.1.1.7) del virus que causa el Covid-19“, anunció Cuomo en la red social Twitter.

NEW: The Wadsworth Lab has confirmed New York State’s first case of the U.K. variant (B.1.1.7) of the virus that causes COVID.



An individual from Saratoga County, New York, tested positive for the strain. The individual had no known travel history.