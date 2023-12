Nuevo hospital San Alejandro con avance del 18.6 por ciento: Zoé Robledo

Aunque el nuevo hospital de San Alejandro lleva un avance de apenas 18.6 por ciento, el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo Aburto, insistió que las obras se concluirán en agosto de 2024.

Así lo declaró al comparecer ante las comisiones unidas de Seguridad Social y Salud de la Cámara de Diputados, donde fue cuestionado por el diputado del PAN, Mario Riestra, sobre la fecha en la que se concluirá la obra.

Zoé Robledo admitió que el avance de la construcción del nuevo nosocomio es de apenas 18.6 por ciento y justificó que en parte ello se debe a que era un terreno “complejo” para la edificación, además que los dos años de pandemia también generaron retrasos.

Sin embargo, dijo que la obra estaría lista en agosto de 2024 y que contaría con 180 camas, así como la atención de 30 especialidades.

Respecto a que para el siguiente año no se asignó un presupuesto específico para la construcción de los nosocomios que servirían para subsanar la falta de camas hospitalarias debido al cierre del antiguo hospital de San Alejandro por los daños que sufrió en el sismo del 19 de septiembre de 2017, el funcionario federal refutó que la asignación que hacen los legisladores en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) no determina en qué invierte el IMSS.

Y es que, señaló, en el Consejo Técnico del IMSS se hacen adecuaciones constantes a su propio presupuesto para liberar recursos en cuanto se les autoriza una obra.

Destacó que el hospital que se construirá en el mismo predio donde se ubicaba el de San Alejandro y otros tres proyectos sumarán 580 camas para la atención de derechohabientes, uno de ellos es el nosocomio de 260 camas en el municipio de Amozoc, cuya licitación de los estudios de factibilidad y topografía ya están en proceso, para posteriormente poder iniciar la primera etapa de construcción, aunque no dio una fecha para ello.

Tampoco habló de los avances de los otros dos proyectos, de los que se sabe son ampliaciones a los Hospitales de Tehuacán y Huauchinango.

Sin embargo, Mario Riestra le recalcó que a seis años del cierre de San Alejandro no se han recuperado las 415 camas con las que contaba el nosocomio regional, además que ahora hay 60 mil derechohabientes más, incluso acusó que durante cuatro meses las y los poblanos no tuvieron análisis de laboratorio en el IMSS por una falla en la licitación del servicio, por lo que incluso algunos ciudadanos pagaron sus estudios para no perder sus citas o incluso cirugías.

“Hoy estamos ligeramente peor, para los poblanos el tiempo sí es muy importante (…) con respeto, pero sí en Puebla la paciencia se nos está agotando, nos urge San Alejandro, nos urge Amozoc y ya de pasada ojala que en la delegación también apreté tuercas”, declaró.

