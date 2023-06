Nuevo León adelanta fin del ciclo escolar por ola de calor

El gobernador de Nuevo León, Samuel García, informó este domingo 25 de junio que, se determinó adelantar el fin del ciclo escolar en la entidad ante la reciente ola de calor.

El mandatario estatal indicó que las clases finalizarán el próximo jueves 29 de junio, y no el 19 de julio como lo establecía el calendario 2022-2023 de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

“Por un cuidado a los niños, porque son prioridad, decidimos que no valía la pena arriesgar su salud (…) académicamente no habrá retrocesos”, dijo el gobernador.

Samuel García explicó que los exámenes finales terminarán el 29 de junio y también concluye el periodo de obligatoriedad de clases, pero se impartirán talleres de reforzamiento.

Del 3 al 19 de julio se tiene programados talleres sobre robótica, ciencia y tecnología, así como actividades culturales.

Asimismo, el gobernador reconoció que no todas las escuelas en Nuevo León cuentan con aire acondicionado por fallas en su infraestructura eléctrica.

“Son problemas estructurales de escuelas muy viejas que no tiene transformados o subestación o tenemos que decirlo, algunas no tenían no contrato eléctrico, estaban con pinzas con la CFE”, detalló.

