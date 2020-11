“Nunca fui jefe de Rosario Robles”: Videgaray responde a acusaciones

Luis Videgaray, exsecretario de Hacienda en la administración de Enrique Peña Nieto, negó haber participado de forma directa o indirecta en la llamada “Estafa Maestra” y aseveró que como servidor público siempre actuó dentro del marco legal.

A través de un comunicado publicado en sus redes sociales, el exfuncionario precisó que nunca fue jefe de Rosario Robles, por lo que ni ella ni sus colaboradores recibían órdenes de su parte.

Mis comentarios a la opinión pública con motivo de las declaraciones del Lic. Sergio Arturo Ramírez, abogado defensor de la Maestra Rosario Robles Berlanga. pic.twitter.com/i7BG3PbJrS — Luis Videgaray Caso (@LVidegaray) November 24, 2020

“Es completamente falso y carece por ello de sustento alguno. Rosario Robles podrá decir muchas cosas, pero lo que no podrá hacer es probar mentiras. Yo no tuve participación alguna, directa o indirecta en la llamada Estafa Maestra y mucho menos me beneficié de dicho presunto mecanismo”, señaló.

Añadió de igual manera que las ampliaciones presupuestales asignadas a las Secretarías de Desarrollo Social (Sedesol) y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) cuando él encabezaba la SHCP, fueron realizadas conforme al marco legal vigente.

Te recomendamos

Con información de El Universal