Entregan obras de pavimentación por más de 10 mdp en San Pedro Cholula

Por Redacción

El edil de San Pedro Cholula, Luis Alberto Arriaga Lila, entregó obras de infraestructura urbana en juntas auxiliares y barrios del municipio; en las que se invirtió más de 10 millones de pesos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM).

Acompañado por regidores, presidentes auxiliares, funcionarios municipales, así como los beneficiarios; el alcalde reiteró que la obra pública en juntas auxiliares seguirá siendo prioridad para su gobierno, y recalcó que con la ayuda de los vecinos siempre se obtendrán mejores resultados, a pesar de la contingencia sanitaria que detuvo los trabajos.

“Aquí vamos a seguir trabajando, nuestra prioridad sigue siendo las juntas auxiliares. Hay muchas cosas pendientes, no me queda la menor duda, el rezago de muchos años es brutal (…), pero tenemos que ir poco a poco de la mano”, dijo.

Obras de pavimentación en San Pedro Cholula. // Foto: Gobierno Municipal.

Durante la entrega de construcción con revestimiento de más de 400 metros de asfalto en la calle 16 de septiembre, entre Francisco I. Madero y carretera a paso de Cortés, en San Agustín Calvario; Arriaga Lila anunció que la clínica de salud de esa junta auxiliar será rehabilitada, ya que por muchos años estuvo en el abandono.

“La clínica de salud aquí estaba a punto de caerse, a todo mundo se le olvidó durante mucho tiempo. Vamos a hacer una rehabilitación lo más rápido posible (…) para que tengan una buena atención; en tanto el próximo año, con el apoyo del gobierno del estado y la federación, pondremos y echaremos a andar el hospital que tanto hemos añorado. Lo vamos a regresar, acuérdense de mí, nos falta un año, pero la vamos a regresar al lugar de donde no debió de haberse quitado jamás”, enfatizó.

En San Gregorio Zacapechpan, entregó la construcción de pavimento asfáltico en la calle Francisco I. Madero, entre carretera paso de Cortés y cadenamiento 0+297, donde se pavimentaron cerca de 2 mil metros cuadrados, de 7.5 cm de espesor; se construyeron 773 metros cuadrados de banquetas de concreto; 647 metros lineales de guarniciones; además de 12 luminarias tipo led de 100 watts.

Posteriormente entregó la pavimentación con asfalto de la calle 19 poniente, entre 3 y 5 sur, obra que beneficiará además de los vecinos de Santa María Xixitla, a los usuarios de la próxima Guardería municipal con una avenida digna con mil 177 metros cuadrados de asfalto; 140 metros cuadrados de concreto hidráulico en los cruceros, así como la construcción de banquetas, guarniciones, y colocación de alumbrado.

En San Matías Cocoyotla, informó que se pavimentaron mil 939 metros cuadrados con concreto hidráulico de la calle 5 norte, entre la 30 poniente y privada 5 norte, con banquetas y guarniciones, y se colocaron 11 lámparas tipo led, así como vialetas y boyas.

Arriaga Lila agradeció la disposición y paciencia de los vecinos, ya que “no solamente es la voluntad política que pueda tener el presidente municipal, porque en muchas calles hay vecinos que no cooperan, que no quieren dar unos metritos para la banqueta, que nos impiden hacer la obra pública; nosotros no podemos ir en contra de la voluntad de algunos vecinos, ustedes se juntaron y ahí está la obra, es obra de ustedes”.

A la par de esta entrega, se inició la ampliación del drenaje sanitario en más de un kilómetro en la privada 5 norte, y en la 1ª privada 5 norte, ambas entre la calle 5 norte y cerrada; también en la calle Atlixco, entre calle Cholula y Tecamachalco; en la calle Tepeaca, entre calle Atlixco y pozo existente B; asimismo en la calle Huejotzingo, entre calle 30 norte y calle Ignacio Zaragoza, en la junta auxiliar de San Matías Cocoyotla con una inversión superior a los 2 millones de pesos, que comprende la colocación de tubo sanitario, construcción y reparación de descargas domiciliarias, así como construcción de pozos de visita.

Te recomendamos

Con información de San Pedro Cholula.