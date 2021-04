Ocho de cada 10 poblanos consideran que Puebla es insegura

Por Alejandra Olivera

En marzo de 2021, ocho de cada 10 habitantes de la capital poblana consideraron que vivir en su ciudad es inseguro, señala la Encuesta Nacional de Seguridad Pública (ENSU) del Inegi.

Dicho estudio refiere que el 80.4 por ciento de los ciudadanos encuestados que viven en el municipio de Puebla dijeron sentirse inseguros.

La cifra representa una disminución en comparación con el porcentaje registrado en el mismo mes pero de 2020, que fue de 86.8 por ciento; así como al reportado en diciembre pasado que fue de 82.2 por ciento.

Poblanos se sienten más inseguros en cajeros automáticos

Sin embargo, la percepción de inseguridad en Puebla capital es más alta que ciudades como Acapulco, donde fue del 79%; Tijuana del 77.1%; Nuevo Ladero del 67.2; Ciudad Nezahualcóyotl del 71.1%.

Según la ENSU, el 91.8% de los habitantes de la capital se sienten inseguros al acudir a una cajero automático; el 88.9% en el transporte público, 79.5% en el banco.

Asimismo, 76.5% de los habitantes en la capital del estado se sintió inseguro en casa; 67.3 por ciento en el centro comercial; 63.4 por ciento en el automóvil; 63.1 por ciento en el trabajo 63.1.

Mientras que un 70.5% consideró que la delincuencia seguirá igual de mal o empeorará en los siguientes 12 meses.

Ante el temor de ser víctimas de algún delito, el 73.6% ha preferido no llevar cosas de valor cuando sale a la calle, el 65.3% prefiere que sus hijos menores no salgan de su vivienda, 63.5% procura no salir de su hogar después de las 20:00 horas.

