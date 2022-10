¡Oficial! Ricardo Peláez anuncia su salida de Chivas

Ricardo Peláez anunció este martes su salida como director deportivo de las Chivas de Guadalajara, luego de quedar eliminados en repechaje ante Puebla.

A través de una conferencia de prensa, el ahora exdirectivo rojiblanco agradeció al club por los casi tres años al frente de la institución.

“Hubo fallas, mías porque prometí muchas cosas y no me arrepiento”, expresó Peláez.

“Como jugador fallé porque perdimos la final ante Necaxa y ahora no pasó lo que prometí. Vine a solucionar un tema y no lo conseguí, para mí es el equipo en el que más he aprendido, quizá porque no logré el éxito”, señaló.

Agradecemos a Ricardo Peláez por su compromiso con el Club Deportivo Guadalajara y le deseamos éxito en sus futuros proyectos.

➡️ https://t.co/KJqNpojooG pic.twitter.com/eXx6UpHJG2 — CHIVAS (@Chivas) October 11, 2022

Por su parte, el club tapatío publicó un comunicado agradeciendo por su trabajo y dedicación, pese a los resultados deportivos.

“El Club Deportivo Guadalajara informa que se ha tomado la decisión de terminar el proceso de Ricardo Peláez como director deportivo del club”, se lee en el mensaje.

“Queremos agradecer el trabajo y la dedicación que Ricardo dispuso a sus funciones en la institución, desde noviembre de 2019 hasta hoy. Tenemos claro que el proyecto se estancó en los resultados deportivos, y por ende la necesidad de cambiar la dirigencia del mismo”, agregó.

Por: Redacción

Editor: Guillermo Pérez Leal

