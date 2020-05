Ofician misas a discreción en la zona de Valsequillo, denuncian

Por Roberto Castillo

En la zona Esmeralda y toda la zona de Valsequillo se siguen oficiando misas a discreción, lo que contradice las instrucciones tanto de la arquidiócesis de Puebla como del gobierno federal por contingencia sanitaria del Covid-19.

En seguimiento a reportes del auditorio de Oro Noticias, Luis acusó que en la Parroquia de San Sebastián Mártir de la colonia San Matías ubicada en 17 sur y 5 poniente se reúnen tanto feligreses como ministros, en secreto en un salón anexo al templo.

La situación es la misma en las comunidades entre San Francisco Totimehuacan y Los Ángeles Tetela, ya que desde la semana santa se siguen celebrando eucaristías, incluso hubo un jaripeo el miércoles por la tarde.

En respuesta, la arquidiócesis de Puebla indicó que, si las misas son de cenizas, puede haber un grupo reducido de fieles, de 8 a 10, no más. Si la misa es de algún sacramento que la familia (novios o papás) no hayan querido cancelar, el sacerdote puede celebrarla con un limitado grupo de participantes 6-8 no más. En todos los casos, deberán realizarse con estricto apego a las normas de sanidad recomendadas para evitar el contagio.

Además, si las misas fueron solicitadas con anticipación y que llegada la fecha (para la boda, xv años, bautizó, primera comunión) los fieles solicitantes no acceden a posponerla, el sacerdote puede realizarla pidiendo se cumplan las normas de prevención de contagio.

Por su parte, personal de la Secretaría de Protección Civil Municipal y gestión integral de riesgos realizará el exhorto respectivo.

