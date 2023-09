¡Ojo! Por carrera “Tour de France”, transporte público modificará recorridos

La Secretaría de Movilidad y Transporte (SMT) informó que un total de 85 rutas del transporte público modificarán recorridos este domingo 10 de septiembre, desde las 06:00 hasta las 13:00 horas, por la realización de la competencia de ciclismo “L’Etape Puebla, by Tour de France”, una experiencia internacional que permite a las y los ciclistas recorrer rutas de 70, 40 y 115 kilómetros.

Las rutas que sufrirán desvíos en el municipio de Puebla, son: Perimetral 3, 44 “A”, Azteca “B”, Azteca “A”, 37, 41, 53 Sur, 11A, 11B, 11 C, 12 A, 14 A, 64 A, 64 B, 64 C, Conmemorativo 76, NGA, Sta. Lucia 8, Remanente 1, 27 A, 12, 55, Azumiatla, 1, 20, M1, M2, S3, 2 A, 77 A, 61, 27, Línea Puebla-Cholula y anexas, 7 A, 53 N, 10 A, 10 B, 56, Azteca C, Cree – Madero, Remanente 2, B Bicentenario, 72 A, 24, Sub Urbana Pirámides, San Andrés Malacatepec.

Asimismo, en el municipio de Atlixco, las siguientes rutas: Ruta Atlixco San Juan, Ocotepec, San Felix Hidalgo Atlixco Y VI, Ruta 21, Ruta, Ruta 1, Ruta 1 A, Ruta 12, Las Nieves – La Moraleda, Ruta Axocopan – Atlixco, San Diego El Organal – Atlixco, Ruta Teacalco – Atlixco, Ruta San Juan Tejupa – Atlixco, San Agustin Huixaxtla – Atlixco, Ruta, Ruta 9M, San Juan Tianguismanalco – Atlixco, Ruta Metepec – Atlixco, Ruta Chapulapa – Atlixco y 7 A.

También, la Ruta 13, Soledad Morelos- Atlixco, Santa Lucia Cosamaloapan – Atlixco, Ruta S-24, Ruta Base 2, El León Atlixco- Maravillas, Ruta San Miguel Ayala – Atlixco, Ruta Atlixco – Atzitzihuacán, Ruta Colonia Tlamapa – Atlixco, San Baltazar Atlimeyaya – Atlixco, San Juan La Sabana – Atlixco, San Luis Chalma – Atlixco, San Pedro Benito Juarez – Atlixco, San Francisco Buenavista -Atlixco y Ruta San Martín Tlamapa – Atlixco, modificarán sus recorridos.

De igual forma, los recorridos de las rutas: Ruta 3, 3, S-3, pertenecientes al municipio de Tepeojuma, serán modificados.

El gobierno estatal recomienda a las y los poblanos utilizar vías alternas y planear con anticipación sus traslados, a fin de evitar inconvenientes durante la realización de estas actividades.

Por Redacción

