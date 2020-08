¡Ojo! Ya no podrás comprar o descargar música en Google Play, Checa aquí

Google Play Music se va de Android y de Google para que ocupe su lugar Youtube Music, que es un servicio de Youtube Premium. Esta acción fue confirmada por Youtube quien señaló que la aplicación dejará de funcionar en octubre en todos los mercados mundiales.

Google ya se encargó para que no se pierda la música comprada a través de Google Play Music, y esta se podrá transferir a Youtube Music, pero ya no se podrá comprar música, ni cargar o descargar música a través de la aplicación de Google.

