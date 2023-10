Olga Romero niega golpeteo contra Armenta en proceso interno

La dirigente estatal de Morena, Olga Romero Garci-Crespo calificó como democrática la votación de los consejeros estatales de Morena para seleccionar a los perfiles que participarán en la encuesta interna y rechazó que haya un intento de dejar fuera del proceso al senador Alejandro Armenta Mier.



En entrevista, la dirigente dijo que “nadie quiere sacar a nadie” y negó que haya un ataque o golpeteo del Consejo Estatal hacia Armenta Mier, quien sigue trabajando en su proyecto.



En ese sentido, sostuvo que las cuatro propuestas del Consejo —Julio Huerta Gómez, Ignacio Mier Velazco, Lizeth Sánchez García y Olivia Salomón Vibaldo—tienen el consenso de los 149 consejeras y consejeros que participaron en la sesión del sábado 30 de septiembre.



Sin embargo, apuntó que en el transcurso de ésta semana se conocerán cuántos y cuáles son los perfiles que se agregarán a la encuesta interna por parte de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena.



“Decir que queremos deshacernos de alguien, no le veo el sentido, la verdad (…) Hablando en específico del senador, no veo ese ataque, inclusive ya lo vi moviéndose y siguiendo con su proyecto, pero pues no vi que hubiera un golpeteo. (…) Yo creo que nadie quiere sacar a nadie, las y los consejeros de Morena detallamos que la votación estuvo sujeta a la democracia”, declaró.



Asimismo, confió en que no habrá un división al interior del partido, pues todavía se desconoce quiénes van a ser los perfiles que entrarán a la encuesta final, además que el llamado de la coordinadora nacional de Defensa de la Cuarta Transformación, Claudia Sheinbaum Pardo, fue muy claro, por lo que quien encabece el proyecto a nivel estatal tendrá que ser respaldado por todas las personas que forman parte del movimiento.

Por: Alejandra Olivera

Editor: Guillermo Leal