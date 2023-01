Oliver Atom habría sido llamado así por una droga, revelan

La famosa caricatura japonesa ‘Supercampeones’ tenía como protagonistas a Benji Price, Steve Hyuga, Tom Misaki y a Oliver Atom, personaje que muchos niños admiraban pero que hoy en día muy pocos saben el verdadero origen de su nombre.

Es por eso que ha causado revuelo la confesión del actor de doblaje Lalo Garza, quien explicó cómo surgió el nombre de Oliver Atom, que en japonés se llama Tsubasa Ōzora.

Fue en el programa de YouTube Amos del Universo, que conducen Franco Escamilla e Iván Fematt ‘La Mole’, donde confesó que tiene origen en una droga.

Primero, Lalo relató el origen de los hermanos Korioto, otro de los personajes que tomaron mucha relevancia.

“¿Sabes cómo se llamaban los hermanos Korioto en japonés? Tachibana. ¿Y saben por qué se llamaban Korioto? Porque los actores que los doblaban eran Armando Coria y Sergio Gutiérrez Coto”.

Siendo así que la mezcla de apellidos de los actores de doblaje determinó el de los personajes.

Posteriormente reveló por qué se llamaba Oliver Atom, lo que dejó sorprendido a los conductores.

“¿Saben por qué se llamaba Oliver Atom? ¿Cómo se llama en japonés?”, preguntó el actor de doblaje. “Tsubasa”, respondió Franco Escamilla. “¿Y sabes por qué se llama Oliver Atom? Porque todas las tardes el director junto con los protagonistas se subían a la azotea de la empresa a echarse unos churros de mota. ¿Y eso cómo se dice al revés?”.

Aclaró que no fue propiamente el director quien hizo el cambio.

“No estoy diciendo Ricardo, porque yo no sé si haya sido Ricardo o no, solo se fue que por alguien o varios que se iban a la azotea a echarse, que estaban en el elenco. Ricardo la dirigía, no era el estelar, por eso no creo que haya sido Ricardo“.

Por Redacción

Editora: Brenda Balderas

