Olivia Newton-John, actriz de Vaselina, murió a los 73 años

La actriz y cantante Olivia Newton-John, famosa por su papel de Sandy en la película de Vaselina, falleció este lunes a los 73 años de edad.

La noticia fue dada a conocer por su esposo, John Easterling, en redes sociales.

La actriz falleció en su casa en el sur de California la mañana de este lunes, sobreviviente de cáncer de mama que luchaba por 30 años.

“Olivia ha sido un símbolo para el triunfo y la esperanza durante más de 30 años, en los que ha compartido su experiencia con el cáncer de mama”, indicó el esposo.

Asimismo, pidió que “en lugar de flores” los interesados envíen donaciones a la Fundación Olivia Newton-John, dedicada a la investigación de la medicina vegetal y el cáncer.

La actriz desarrolló su carrera en el mundo del espectáculo como cantante, con éxitos como “if not for you“, “Let Me Be There” y “Have You Never Been Mellow”.

Su nombre quedó inmortalizado en Hollywood al protagonizar la película “Grease” junto al actor John Travolta.

En la cuenta de Instagram de la cantante, se publicó un mensaje en donde se dio a conocer el deceso.

Los familiares de Olivia pidieron respeto ya que se encuentran por un momento difícil.

Por: Redacción

Edición: Susana Osorio

