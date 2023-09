Olivia Salomón visita el Mercado Revolución en Izúcar de Matamoros

Como parte de sus acciones de cercanía con pobladores para hablar sobre la política social y económica de la Cuarta Transformación, Olivia Salomón realizó actividades en Izúcar de Matamoros, con comerciantes, y vecinas y vecinos de este municipio.

Recorrió el Mercado Revolución de Izúcar de Matamoros, principal fuente de impulso económico de la zona, en el que Olivia Salomón escuchó a las y los comerciantes sobre sus inquietudes y reforzó las acciones que ha realizado el Presidente Andrés Manuel López Obrador para que “nos vaya bien a todos”.

“Los gobiernos de Morena sí podemos generar desarrollo económico y progreso social, pensando principalmente en los que menos tienen y que generando políticas públicas para todas y todos”, dijo.

Además, caminó las calles de este municipio, reencontrándose con ciudadanos y platicando con vecinas y vecinos sobre la importancia de que hoy una mujer encabece los trabajo de la Transformación a nivel nacional, “estoy cierta que la Doctora Claudia Sheinbaum continuará con la transformación que hoy encabeza el Presidente, con la revolución de las conciencias y la esperanza que nos une”.

Olivia Salomón indicó que es importante que no se olviden los principios de Morena, no robar, no mentir, no traicionar, y ser servidores públicos que no se sirvan del poder público, sino que sirvan a la ciudadanía.

Por ello, recordó que el pasado 15 de septiembre renunció a la Secretaría de Economía para que no surgiera duda sobre el uso de recursos públicos para su promoción personal.

Finalmente, informó con entusiasmo que hoy formalizó su registro como aspirante a coordinar los Comités de Defensa de la Transformación en Puebla y si así lo desean las y los poblanos está lista para encabezar esta tarea del Movimiento en la entidad.

Por: Redacción

Editor: Guillermo Leal