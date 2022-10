¡OMG! “Chicharito” destapa su situación actual con el Tata Martino

El 26 de octubre Gerardo “Tata” Martino anunció la prelista de 31 jugadores que irán a Qatar 2022 y como se había previsto desde hace varios meses, uno de los grandes ausentes fue Javier “Chicharito” Hernández.

En una charla con Hugo Sánchez para Star+, el exjugador del Real Madrid, dio a conocer la razón por la que se alejó de la Selección y desmintió cualquier veto del Tricolor.

“Teníamos un grupo de WhatsApp y yo me salí de que ya no quería negociar nada, solo quería jugar fútbol. La gente estuvo diciendo que yo no quería, pero hubo un momento cuando me salí de eso que me dijeron que tenía que firmar algo y yo les dije yo no quiero firmar esto”, argumentó.

Remarcó que desde que está fuera de la Selección dejó de saber lo que se decía o se comentaba de su caso al interior del equipo.

“Ya no supe qué sucedió, llevo tres años fuera y yo no negocie absolutamente nada en este proceso con Martino“, compartió.

Sobre la relación que tiene con el seleccionador, Chicharito aceptó haber tenido diferencias con el argentino, mismas que -dijo- resolvió de manera positiva desde hace tiempo y dejó claro que Gerardo Martino no lo ha convocado porque apostó por otros jugadores en la posición de centro delantero.

“Hablé con Gerar hace unos meses, tuvimos dos llamadas, quedaron las cosas claras y se resolvió lo que se tenía que resolver. Él seguirá decidiendo lo mejor para la selección y los delanteros que él crea que lo van a yudar más”, finalizó el originario de Guadalajara.

La última vez que Javier Hernández fue convocado por México fue en septiembre de 2019 y disputó su último partido como seleccionado el 7 de septiembre, durante la victoria mexicana 0-3 sobre los Estados Unidos.

Por: Redacción

Editora: Nancy Luna

