Ómicron sí nos afecta, pero no es grave: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que la nueva variante del Covid-19, Ómicron, está afectando mucho a la población mexicana.

Sin embargo, finalizó con un “no es grave”, esto al destacar que las hospitalizaciones y los fallecimientos no van a la alza.

En su conferencia desde Palacio Nacional, AMLO dijo que la población debe cuidarse frente a la temporada invernal.

Esto debido a que las temperaturas bajan y abundan enfermedades respiratorias.

“Está afectando mucho la nueva variante (Ómicron), pero afortunadamente no es grave, no hay hospitalizaciones y lo más importante no hay fallecimiento, de todas manera hay que cuidarse. Es que la temporada hay muchos fríos, es una temporada de enfermedades respiratorias y hay que cuidarse”, dijo.

Por Redacción

Editor: Iván Betancourt

