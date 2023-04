ONU condena “enérgicamente” los combates en Sudán

Volker Perthes, representante del secretario general para Sudán y jefe de la misión integrada de asistencia para la transición de la Organización de las Naciones Unidas en Sudán (UNITAMS), condenó “enérgicamente” el inicio de combates en dicho país.

El estallido de los enfrentamientos comenzó el sábado por la mañana entre las Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR) y las Fuerzas Armadas de Sudán, tanto en Jartum como en otras áreas del país.

“Perthes se ha comunicado con ambas partes para pedirles el cese inmediato de los combates para garantizar la seguridad del pueblo sudanés y evitar que el país sufra más violencia”, se indicó en un comunicado.

Por su parte, el grupo paramilitar sudanés FAR dijo que no abandonarán las armas hasta que el Ejército se rinda. Mientras que el Ejército calificó a las FAR de “milicia rebelde”.

Hasta el momento, los enfrentamientos han dejado tres civiles muertos y “decenas” de heridos, de acuerdo con el Comité de Médicos de Sudán.

Cabe puntualizar que la Fuerza Aérea sudanesa inició el bombardeo de posiciones del grupo paramilitar para intentar repeler la “agresión” de esta mañana, después de que las FAR acusaran al Ejército sudanés de atacar una de sus sedes.

Las FAR aseguraron que tomaron control del Palacio Presidencial, así como el aeropuerto internacional de Jartum, el más grande de Sudán, hecho que las Fuerzas Armadas desmintieron.

