Ordenan a Claudia Rivera transparentar recursos de La Resurrección

Por: Vera Fernández

El Tribunal Electoral del Estado de Puebla (TEEP) ordenó a la presidenta municipal de Puebla, Claudia Rivera Vivanco, que dé a conocer y transparente los recursos que le corresponden a la Junta Auxiliar de La Resurrección.

Este lunes durante sesión, el TEEP resolvió un recurso de apelación presentado por el edil auxiliar, Alejandro Pérez Pérez, quien denunció que el Ayuntamiento de Puebla no ha emitido respuesta alguna respecto al presupuesto que recibirá La Resurrección en 2020.

Respecto a ello, se precisó que sí hubo una respuesta por parte del Director de Atención Vecinal y Comunitaria del cabildo, Jesús Duque Visconti, no obstante, dicha respuesta no se tomó en cuenta, ya que el director no cuenta con las facultades para emitir réplicas a las Juntas Auxiliares.

Por lo anterior, los magistrados ordenaron a la alcaldesa Rivera Vivanco, así como al cabildo de Puebla, que emitan una respuesta a la solicitud requerida por parte del presidente auxiliar de La Resurrección, además de notificárselo al Tribunal en un plazo no mayor a tres días.

