Oscar 2020: El papel de las mujeres en las nominaciones

La película Mujercitas fue tendencia redes sociales cuando se dieron a conocer los nominados a los premios de la Academia no por ser considerada como una película fuerte para ganar un premio, sino porque una vez más la Academia descartaba el nombre de Greta Gerwing como candidata a ser nominada por su trabajo en la dirección de la cinta, sin embargo, no todo se perdió pues otra mujer salió al quite para resarcir las opiniones de que algunos emitieron tras la noticia de que Gerwing sería nuevamente descartada; Renée Zellweger regresó a la lista de nominadas como mejor actriz tras 16 años de espera.

Scarlett Johansson, nominada por Historia de un matrimonio y Renée Zelweger, nominada por Judy. // Foto Especial.

Galardonada por Could Mountain en la categoría de mejor actriz de reparto, Renée Zelweger tiene una historia muy interesante en el Oscar, pues ha sido nominada en la categoría de mejor actriz por El diario de Bridget Jones en 2001 y por Chicago en 2002, año en que se vio por última vez en la gala. Sin embargo, este 2020 llega con todo para romper quinielas, pues fue reconocida como mejor actriz en la gala de los Globos de Oro y en los premios Screen Actors Guild (SAGS) hace un par de semanas por su emblemática actuación en Judy, cinta dirigida por Rupert Goold.

Charlize Theron, nominada a mejor actriz por El Escándalo. // Foto Especial.

La Academia da primeras nominaciones a mujeres

Cynthia Erivo, cantante, compositora y actriz británica de raza negra que interpreta a Minty en Harriet, recibió su primera nominación en la categoría a mejor actriz en la edición 2020 del premio de la Academia, competirá contra Saoirse Ronan por Mujercitas, Renée Zellweger por Judy, Charlize Theron por El Escándalo y con Scarlett Johansson por Historia de un matrimonio. Cabe destacar que Historia de un matrimonio, producción de la plataforma de contenido digital Netflix, es la gran favorita para llevarse los reconocimientos a la mejor película, mejor actor y mejor actriz.

Cynthia Erivo y Saoirse Ronan, nominadas a mejor actriz por Harriet y Mujercitas, respectivamente. // Foto Especial.

Otra mujer que hace historia en el Oscar 2020 es Scarlett Johansson por su nominación en la categoría mejor actriz por Historia de un matrimonio y en la categoría mejor actriz de reparto por Jojo Rabbit, nominaciones paralelas en diferentes películas y en una sola gala de los premios que llevan a Scarlett a formar parte de la lista de mujeres que comparte nominación en una edición. Otra de ellas es Saoirse Ronan, actriz que interpreta a Jo March en Mujercitas y que ha logrado su cuarta nominación en la categoría mejor actriz de reparto en esta edición y mejor actriz en 2015 por Brooklyn y 2017 por Lady Bird.

Te recomendamos