Oscar 2020: Ellos son los nominados en la categoría de mejor director

La edición 2020 del Oscar no deja de sorprender a propios y extraños, pues curiosamente hay largometrajes que repiten nominaciones en las mismas categorías tal y como sucedió la edición 2020 de los Globos de Oro en días pasados. Para el Oscar 2020 la lista de nominados a mejor director está conformada por el director surcoreano Bong Joon-ho, por la cinta “Parasite” y los estadounidenses Quentin Tarantino por “Érase una vez el Hollywood y Martin Scorsese por “El Irlandés”, película que compitió con la de Tarantino en la categoría a mejor película en los Globos de Oro 2020.

Todd Philips, director de Joker y San Mendes, director de 1917. // Foto Especial.

Todd Philips, director de Joker, recibió su primera nominación al Oscar en la categoría de mejor director y su cuarta a nivel general. Por otra parte, Sam Mendes dio la sorpresa al ganar el premio como mejor director por “1917”, galardón que causo mucho revuelo tras el reconocimiento en los Globos de Oro. Sin embargo, Bong Joon Ho, director surcoreano se estrena en el Oscar 2020 por Parasite, película que ya es considerada como el “caballo negro” de la competencia, pues lo único que aleja de Bong de la estatuilla es que los jueces de la Academia le den el Oscar en la categoría a mejor película internacional.

Martin Scorsese, director de El Irlandés. // Foto Especial.

El director de “El Irlandés”, Martin Scorsese, curiosamente se ha convertido en el personaje con más nominaciones en la categoría a mejor director, pues ha sido nominado en nueve ocasiones en la categoría por las cintas Raging Bull en 1980, La última tentación de Cristo en 1988, God Fellas 1990, Gangs of New York en 2002, The Aviator en 2004, Hugo en 2011, El lobo de Wall Street en 2013 y El Irlandés este 2019. Cabe destacar que a este récord de nominaciones le sigue Billy Wilder, director reconocido por la película The Departed en 2006 y quien murió en el 27 de marzo de 2002 en California.

Bong Joob-ho, director de Parásitos y Quentin Tarantino, director de Érase una vez en Hollywood. // Foto Espepcial.

Finalmente, Quentin Tarantino suma este 2020 la octava nominación de su historia en el séptimo arte y tercera en la categoría de mejor director, pues en la presente edición de los premios de la Academia está nominado también en la categoría de mejor guion original. Tarantino gano el Oscar en 1994 por el guion de Pulp Fiction y Django Unchained en 2012, recibió nominaciones por el guion original por la película Bastardos sin Gloria en el Oscar de 2009, sin embargo, no resultó ganador del galardón de aquella edición.

