Oscar 2020: Estos son los actores olvidados por la Academia

Una de las sorpresas que dio la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Norteamérica en la presente edición del Oscar es que, pese a que tiene una gran carrera y trayectoria, Robert de Niro no fuera considerado para formar parte de los nominados en la categoría de mejor actor por su actuación en El Irlandés, pues para muchos críticos y fanáticos de cine, el veterano actor merecía algo más que conformarse con la nominación en la categoría de producción por la película de Martin Scorsese, cinta que está nominada como mejor película y en la que sus compañeros suenan fuerte en otras categorías.

Robert De Niro y Sissy Spacek, ganadores a mejor actor y actriz en la entrega del Oscar en 1980. // Foto Especial.

Otra sorpresa que nos dejó la Academia es la inclusión de Jonathan Pryce, actor que interpretó al Papa Francisco en la película Los dos papas de la plataforma Netflix y quien dejara afuera de la competencia a actores de la calidad de Christian Bale, Taron Egerton, Daniel Craig, Roman Griffin y Eddy Murphy, actores que compitieron en los Globos de Oro en la categoría de mejor actor. Con este último pase a la “gran final”, Pryce competirá con Antonio Banderas por Dolor y Gloria, Leonardo Di Caprio por Érase una vez en Hollywood, Adam Driver por Historia de un matrimonio y Joaquin Phoenix por Joker.

Sin embargo, De Niro no es el único actor que ha sido olvidado en las ediciones anteriores del Oscar, pues Joaquin Phoenix, actor que interpreta a Arthur Fleck en Joker, también ha sido objeto de episodios de olvido por parte de los miembros de la academia. Esta es la cuarta ocasión en que Phoenix es nominado a un Oscar, ha tenido participaciones de primer nivel en cintas como Walk the Line en 2015, The Master en 2012 y el Gladiador en el año 200, sin embargo, nunca en su vida ha ganado el máximo reconocimiento por sus actuaciones. Críticos y fans lo ubican como el favorito a ganar el Oscar como mejor actor.

