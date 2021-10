Otorgan amparo a Rosario Robles y podría salir libre

Por Redacción (Con información de El Financiero)

Es jueves, un tribunal colegiado ratificó un amparo en favor de Rosario Robles Berlanga, exsecretaria de Desarrollo Social, por lo que un juez de control analizará si saldrá de Santa Martha Acatitla en donde ha permanecido recluida desde hace ya dos años.

La resolución de los magistrados del noveno tribunal colegiado señala que debe analizarse la posibilidad de cambiar la prisión preventiva por prisión domiciliaria dentro de la indagatoria que se le sigue por ejercicio indebido del servicio público.

Cabe mencionar que ésta no es la primera vez que Robles Berlanga asesta una derrota a la Fiscalía General de la República (FGR) en este tema, pues hace un par de meses el juzgado tercero de distrito en materia de amparo penal otorgó la misma protección a la indiciada por considerar que no se justifica su reclusión, ya que el ilícito que se le imputa no contemplan esa medida cautelar.

Pese a esta resolución, la FGR ha señalado que cuenta con una orden de aprehensión por el delito de delincuencia organizada en contra de Rosario Robles, acusación que sí amerita prisión preventiva oficiosa y que en caso de ejecutarse, impediría la liberación de la exservidora pública.

