Otorgan beca Botín 2020 a estudiante de Relaciones Internacionales UDLAP

Daniela Sena Rojas, estudiante de noveno semestre de la Licenciatura en Relaciones Internacionales de la Universidad de las Américas Puebla, fue seleccionada por la Fundación Botín para otorgarle una beca que le permite participar en la XI Edición del Programa para el Fortalecimiento de la Función Pública en América Latina, la cual se realiza en España, y que sólo se ofrece a estudiantes universitarios latinoamericanos de alto potencial y vocación de servicio público.

“El programa tiene como objetivo contribuir al fortalecimiento de las instituciones y a la mejora del desarrollo social, económico y sostenido de la región, fomentando que más, de los mejores jóvenes universitarios latinoamericanos, se comprometan con la mejora de sus sociedades con integridad, proactividad y vocación de servicio”, explicó en entrevista la estudiante UDLAP, quien al cuestionarle quiénes son acreedores a esta beca, dijo que la reciben jóvenes latinoamericanos de cualquier área de estudios que han demostrado con su trayectoria, el compromiso, proactividad, excelencia y vocación de servicio que tienen con su región: “Este año se postularon más de 3,500 jóvenes de 21 nacionalidades diferentes y únicamente seleccionaron a 20 estudiantes, entre ellos, yo”.

Sobre su proceso de postulación para esta beca, Daniela comentó que éste inició en marzo de 2020, “en el que además de entregar la documentación requerida que incluía una carta del rector de la universidad, tuve que llenar un formulario con preguntas personales y trascendentales. Posteriormente, realicé un ensayo sobre cómo se ha vivido la pandemia en México y cuáles han sido mis aprendizajes. En la tercera fase realicé un video en el cual me tenía que proponer un reto de 15 días y documentarlo, finalizando con exámenes y una entrevista profesional”, pronunció.

Asimismo, explicó que el Programa para el Fortalecimiento de la Función Pública en América Latina fue diseñado por la propia Fundación Botín para afianzar y fundamentar esa vocación sobre conocimientos esenciales, potenciando en los participantes las actitudes y competencias necesarias en distintos temas. Sobre la beca, Daniela mencionó que incluye un programa académico en España, con actividades outdoor, voluntariado y visitas a diferentes organismos y asociaciones, para posteriormente formar parte de la red de servidores públicos de América Latina. “El haber ganado esta beca es para mí un orgullo, ya que significa asumir el rol como agente transformador de la sociedad y tener la firme convicción de que tengo las herramientas para lograrlo. Además, de que asumo la responsabilidad de que no solamente estaré representando a mi universidad, sino también a mi país”, expresó la estudiante de Relaciones Internacionales de la UDLAP.

Finalmente, Daniela Sena Rojas enfatizó que “este es un logro compartido con profesores y compañeros de la UDLAP que me han ayudado a desarrollarme de forma integral, lo que fue especialmente importante para la fundación, ya que no sólo buscaban excelencia académica, sino jóvenes proactivos que estuvieran involucrados en actividades deportivas, voluntariado, asociaciones estudiantiles y más, y todo esto lo he realizado en la Universidad de las Américas Puebla”.

Daniela Sena Rojas cuenta con una destacada trayectoria profesional que hizo que Fundación Botín la reconociera: “Actualmente trabajo en DESCIFRA empresa mexicana que ayuda al sector público y privado a tomar decisiones acertadas gracias a los análisis de inteligencia geoespacial, lo que ha sido especialmente útil durante la pandemia. Igualmente soy parte de la Secretaria de Acceso a Derechos y Equidad de la Organización de Estados Americanos (OEA) y escribo para el blog de Voices of Youth de la UNICEF”.

“Sigan alzando la voz, luchen por sus sueños y aprovechemos juntos todas las oportunidades que surgen de estos tiempos de incertidumbre, tenemos una gran responsabilidad, pero también todas las habilidades para transformar esta nueva normalidad”, fue el mensaje que dejó Daniela para los jóvenes.

