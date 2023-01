Otorgan plazo de 15 días a transporte público para verificación vehicular

El Gobierno de Puebla dio un plazo de 15 días al transporte público con base en Puebla, San Andrés Cholula, Huejotzingo, San Martin Texmelucan, Atlixco y Tehuacán para realizar la verificación de unidades; la segunda semana de enero comenzarán operativos para retirar unidades cuya alta contaminación sea visible.



En conferencia de prensa, la secretaria de Movilidad y Transporte estatal, Elsa Bracamonte González señaló que sólo verificaron el 10 por ciento de las 36 mil unidades del transporte público en el estado.



Señaló que en el caso de las concesiones con domicilio en municipios donde sí hay verificentros tendrán 15 días más para realizar la revisión vehicular, pues posterior a este plazo iniciarán los operativos de supervisión, en los cuales se aplicarán multas de casi 2 mil pesos por el incumplimientos de dicho proceso.



Además que a partir de la segunda semana de enero comenzará el retiro de unidades cuyas emisiones contaminantes sean evidentes y aseguró que la dependencia está preparada para ir supliendo las unidades que vayan saliendo de circulación.



Exhortó a los concesionarios a cumplir con el procedimiento y cambiar aquellas unidades que tengan más de 10 años, pues dijo que la mayoría del parque vehicular del transporte público excede dicha antigüedad y son obsoletas.



En su intervención, el gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina que la verificación vehicular no tiene un fin recaudatorio, si no el cuidado del medio ambiente y de la salud de los poblanos.



Además resaltó que las reglas se hacen para que se cumplan y advirtió que no tolerará que haya “acuerdos en lo oscurito”, por lo que pidió a los concesionarios cumplir con las normas establecidas.



Donde no hay verificentros, tendrán primer semestre para cumplir

En tanto, la secretaria de Medio Ambiente, Beatriz Manrique Guevara indicó que por instrucción del mandatario estatal se emitió un decreto de ampliación, para que en los municipios donde no hay verificentros el transporte público pueda realizar el procedimiento conforme al calendario durante el primer semestre de 2023.



Esto debido a que los transportistas tienen que salir de sus municipios originarios a las demarcaciones donde sí hay centros de verificación, lo que representa una dificultad extra para ellos.



Comentó que de octubre a diciembre del año pasado se verificaron 317 unidades de las líneas 3 y 2 de la Red Urbana de Transporte Articulado (RUTA), mientras que la verificación de la Línea 1 está incompleta.



Respecto al cierre del programa de verificación obligatoria para el transporte público y voluntaria para unidades vehiculares, indicó que a lo largo de 10 semanas se verificaron 83 mil vehículos, de los cuales el 82 por ciento obtuvieron resultados satisfactorios.



Añadió que la dependencia a su cargo otorgó 860 hologramas “exento” a vehículos híbridos o eléctricos y 580 reconocimientos de verificación a vehículos foráneos.

Por: Alejandra Olivera

Editor: Guillermo Leal