¡Otra vez! Lanzan huevos a Fernández Noroña en mitin en Hidalgo

Por segunda ocasión en un mes, el diputado federal, Gerardo Fernández Noroña, fue atacado a huevazos durante un evento en apoyo a una aspirante a la alcaldía, en el municipio de Singuilucan, Hidalgo.

Fue en el momento en el que inició con su discurso cuando los asistentes comenzaron a lanzar huevos mientras gritaban “¡Fuera Noroña, no te queremos en Hidalgo!”, al tiempo en que él los conminaba a no hacerlo.

Por segunda ocasión, un grupo de personas lanzaron huevos al diputado federal Gerardo Fernández Noroña durante un acto de campaña de la candidata del Partido del Trabajo a la alcaldía de Singuilucan, #Hidalgo

“No los agredan, vienen a golpear, son los mismos hoy si me di cuenta. No los agredan, no caigan en provocación”, pidió el diputado a sus adeptos mientras alzaba las manos en seña de calma y paciencia.

Cabe mencionar que esta es la segunda ocasión en que el legislador es recibido a huevazos en Hidalgo, pues el pasado 20 de septiembre pobladores del municipio de Huichapan lo atacaron con huevos y jitomates.

