Oxxo ya no recibirá depósitos Citibanamex a partir del 1 de mayo

@Citibanamex ha decidido no renovar su contrato con su corresponsal bancario @Tiendas_OXXO, por lo que a partir del 01 de mayo, ya no podrá recibir depósitos a tarjetas de débito y crédito de esta banco.



En abril de 2019 @Banorte también decidió no renovar su contrato con #OXXO pic.twitter.com/6v7GhFyzwQ