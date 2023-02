Pablo Lyle, sentenciado a cinco años de prisión por homicidio involuntario

El actor mexicano Pablo Lyle recibió una sentencia de cinco años de cárcel y ocho de libertad condicional por el delito de homicidio involuntario.

La jueza Marisa Tinkler reconoció que el intérprete aceptó su responsabilidad y que “ese día actuó fuera de su personalidad”.

“El señor Hernández no merecía morir. Lyle actuó de una forma que no es justificable. El testimonio del médico forense reveló que el puñetazo fue muy potente que causó lesiones internas. Y esta serie de eventos y sucesos llevaron a la muerte para Ricardo Hernández. Las declaraciones del señor Lyle, yo las encuentro sinceras, pero la ley no excluye la respuesta que dio el señor Lyle“, manifestó.

Y es que fue en marzo de 2019 cuando el actor de telenovelas salió de su automóvil y golpeó a Juan Ricardo Hernández -un cubano de 63 años- en un semáforo en rojo, tras una discusión de tráfico.

“Esto es un triste ejemplo de algo que fue muy lejos. Creo que si Lyle tuviera una segunda oportunidad no tomaría esas acciones por las que ahora debe asumir la responsabilidad”, dijo la jueza.

Asimismo, afirmó que el señor Hernández “no mereció morir por lo que ocurrió ese día”, al mismo tiempo que el mexicano actuó “vencido por la rabia”.

“Aprendí una gran lección”: Pablo Lyle

“Es la disculpa más sincera que he ofrecido en mi vida, de todo corazón lo siento mucho”, dijo el actor a los familiares de la víctima presentes en la sala antes de que se diera a conocer la sentencia.

“He aprendido una gran lección“, agregó el mexicano, quien entre lágrimas precisó que no tenía nada en contra del hombre y que jamás habría imaginado tal desenlace por un hecho de “cuestión de segundos”.

