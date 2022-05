Pablo Rodríguez justifica el “negociazo” de los parquímetros

El panista Pablo Rodríguez Regordosa salió en defensa de la relación que guarda su familia con la empresa Cargo Móvil, misma que obtuvo la concesión de parquímetros en el municipio de Puebla.



En entrevista, el exdirigente municipal del Partido Acción Nacional (PAN) señaló que las cuestiones técnicas no deberían mezclarse con temas políticos, luego de que el gobernador Miguel Barbosa Huerta evidenció el vínculo que tiene dicha corporación con el “Yunque”.



Aunque admitió que su hermano, Herberto Rodríguez Regordosa laboró como encargado financiero de Cargo Móvil –también conocida como Parkimóvil– dijo desconocer el porcentaje de acciones que tiene sobre la empresa, de la cual es dueño parcial.



Sin embargo, indicó que la discusión pública sobre los parquímetros debería centrarse en los alcances técnicos que tendrá su funcionamiento en el Centro Histórico, no en la relación que guardan los dueños con cierto partido o ideología política.



Rodríguez Regordosa subrayó que Parkimóvil ganó la licitación pública del Ayuntamiento de Puebla por las soluciones y ventanas tecnológicas que ofrece en el manejo de los estacionamientos públicos, por lo que rechazó que exista algún trasfondo político.



“Me parece súper miope decir que porque hubiera X o Y persona al frente de una empresa, la empresa tiene X o Y inclinación. Más cuando se trata de una empresa de tecnología, la tecnología no tiene cercos políticos ni comisiones ideológicas”, comentó el exdiputado local.

Por: Vera Fernández

Editor: Guillermo Pérez Leal

