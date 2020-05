Padre e hija se disfrazan solo para tirar basura en España

View this post on Instagram

Y para terminar con nuestro peculiar desfile de disfraces hemos traído a #Puertollano a la liga de la justicia encarnado en la encantadora e increíble mujer maravillla y batman. Habrán sido capaces de impartirle justicia al malvado bicho #covid_19…. seguro que sí!!! 💪💪💪 Gracias a todos por habernos aguantado todos estos días!! Sobretodo a mis vecinos que son la leche!!! 😍😍😍 Ya no queda nada para que terminemos de vencer al virus!! #Puertollano #YaQuedaMenos #TodoSaldraBien @mudanzasmmonje #Batman #WonderWoman #LigaDeLaJusticia #VecinosDe10