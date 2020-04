Padre pide auxilio ante descuido que sufren sus hijos a cargo de ex esposa

Por Roberto Castillo

Luis se siente desesperado porque la madre de sus hijos los tiene muy descuidados, no le deja verlos y no le contesta llamadas.

En seguimiento al reporte del auditorio de oronoticias, Luis compartió que aporta dinero a la madre de sus hijos, pero no lo ve reflejado en su calidad de vida.

“no me estoy negando a pasarle dinero a ella, no se se si ese dinero que yo le estoy mandando lo está ocupando para ellos porque la otra vez que yo los vi estaban descuidados, mis niños tienen 3 y 2 años, quiero pelear por ellos quiero estar con ellos luchar por ellos pero esta señora mi ex mujer me bloqueó, no me contesta las llamadas”

En respuesta, se le recomendó acudir al área de asesoría jurídica en materia familiar en ciudad judicial para le asignen un abogado y demandar a la mujer por guardia y custodia de los menores, así como recibir su aportación en la pensión alimenticia respectiva.

Te recomendamos