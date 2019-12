Pagaría Gobierno de Puebla hasta 21.4 mdp por servicio de fotomultas

Por Alejandra Olivera

De las tres empresas interesadas en quedarse con el servicio de fotomultas en Puebla, solo Interpruf cumplió con los requisitos de la convocatoria y su propuesta económica de 21.4 millones de pesos por el servicio, por lo que fue considerada la mejor opción, dejando fuera a Grupo Gencotech y New World Group Total, por lo que se perfila para ser la ganadora del fallo que se formalizará este viernes.

Mientras que la empresa Autotraffic no participó en el concurso que hasta julio pasado operaba el programa “Monitor Vial”.

Así lo dio a conocer el director de Adquisiciones de la Secretaría de Administración, Gualberto Guerrero Martínez, durante la sesión final para la evaluación de las propuestas técnica y económica de las firmas interesadas.

Indicó que las otras dos empresas realizaron propuestas económicas que no cumplieron con las expectativas del gobierno estatal, además de omitir algunos aspectos técnicos como no incluir el segundo apellido del representante legal.

En particular, New World Gruop no explicó su experiencia en el ramo y no agregó los 14 equipos de detección de exceso de velocidad propiedad del gobierno de Puebla para su evaluación e implementación al sistema propuesto.

Mientras que, la propuesta económica de Interpruf fue considerada la mejor opción al solicitar 21 millones 491 mil 448 pesos, cantidad que el gobierno de Puebla podrá negociar a la baja en caso de que exista el riesgo de declararse desierta la licitación.

Sin embargo, el acta de fallo de la licitación se notificará vía electrónica a los involucrados.

