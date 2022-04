PAN condiciona apoyo a reforma de AMLO a ley minera

El presidente del Partido Acción Nacional (PAN), Marko Cortés Mendoza, declaró que su partido no apoyaría la reforma propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador a la ley minera sin antes contar con el dictamen de expertos.

Marko Cortés declaró, minutos antes del debate por la Reforma Eléctrica, que se analizarán todos los puntos de la propuesta del presidente López Obrador, antes de apoyar la nacionalización del litio.

“Se dice que presentarán en breve una reforma legal relativa al litio, nosotros lo que pedimos como en todos los casos es que se conozca con oportunidad que se debata y que se argumente, que se escuche a los diferentes especialistas para poder dictaminar y poder votar”, enfatizó el presidente del PAN.

Cortés Mendoza dijo que no aprobar la reforma eléctrica impulsada por el jefe del Ejecutivo no es traición a la patria; no obstante, declaró que sí es traición a la libertad el apoyar la también llamada “Ley Barlett”.

“La Ley Bartlett del gobierno morenista sólo (sic.) busca que la gente pague más por la luz de sus hogares y negocios, además de dañar su salud y destruir el medio ambiente. Por eso, nuestro voto es EN CONTRA”, escribió en Twitter Marko Cortés.

La #LeyBartlett del gobierno morenista sólo busca que la gente pague más por la luz de sus hogares y negocios, además de dañar su salud y destruir el medio ambiente. Por eso, nuestro voto es EN CONTRA.https://t.co/2flsw7CBhu — Marko Cortés (@MarkoCortes) April 17, 2022

Por: Redacción

Editor: Alejandro Rojas

