PAN descarta expulsión de militante tras apoyar a Armenta

La presidenta del Partido Acción Nacional (PAN) en Puebla, Augusta Díaz de Rivera Hernández, descartó expulsar al militante Marco Antonio Ramírez Moreno, luego de que se sumó al equipo político del senador de Morena, Alejandro Armenta Mier.

En entrevista con Oro Noticias, minimizó la salida del panista, quien el pasado lunes 7 de agosto hizo público su respaldo hacia Armenta Mier para contender por la gubernatura del estado de cara a las elecciones del 2024.

La dirigente admitió que le ocasionó tristeza y sorpresa enterarse de dicha adhesión, debido a que Marco Ramírez es un panista destacado y forma parte de la Comisión Permanente Estatal.

Sin embargo, negó que su salida afecte al partido blanquiazul o que exista riesgo de una desbandada más adelante, pues aseguró que cuentan con más de mil 500 nuevos militantes que se han unido a sus filas.

Además, aclaró que no iniciará algún procedimiento de sanción o expulsión en contra de Ramírez Moreno, ya que sus estatus internos sólo contemplan dicha medida cuando son postulados como candidatos en otros partidos.

Sobre la permanencia de Marco Ramírez como miembro de la Comisión Permanente, Díaz de Rivera indicó que será decisión propia seguir acudiendo y participando, o no, en las sesiones que se realizan periódicamente.

“Si se presenta o no se presenta es cosa de él. Mientras no tenga un proceso de expulsión, que no hay razón para expulsarlo porque haya tomado esa acción. Las razones de expulsión es cuando eres candidato por otro partido, y no es el caso de él”, expresó.

Se fue en busca de chamba: Carolina Beauregard

Por su parte Carolina Beauregard Martínez, coordinadora de los diputados federales del PAN en Puebla, cuestionó la lealtad de Marco Antonio Ramírez hacia el partido, al señalar que sólo se fue en busca de “chamba”.

La legisladora apuntó que desde Morena buscan a personas sin convicciones y con necesidad de ocupar algún cargo, por lo que –dijo– sólo se quedan en el blanquiazul aquellos que de verdad pertenecen ahí.

“Es lo que verdaderamente hace Morena, buscar personas que estén ávidas de un puesto, independientemente de qué partido sean. Entonces me parece un muy buen momento para los que no estén convencidos de estar en Acción Nacional se vayan”, comentó.

